HABER

Sahte doktor operasyonla yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 14:00 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Antalya'da kendisini 'Kardiyoloji doktoru Semih' diye tanıtarak, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen S.Ö., ifadesinin ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

TUTUKLANDI
Antalya'da kendisini 'Kardiyoloji doktoru Semih' diye tanıtarak, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen S.Ö., ifadesinin ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARTNERHipnoz ile zayıflamak mümkün mü?Hipnoz ile zayıflamak mümkün mü?
Kadir İnanır'ın başrolünü oynadığı 'Kapı'nın Mardin çekimleri tamamlandıKadir İnanır'ın başrolünü oynadığı 'Kapı'nın Mardin çekimleri tamamlandı
Liseli kızların sokak ortasındaki kavgası kameradaLiseli kızların sokak ortasındaki kavgası kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Okula gidiyorum' diye evden çıktı! Göknur 1 haftadır kayıp

Okula gidiyorum' diye evden çıktı! Göknur 1 haftadır kayıp

Yamaçtan koptu, evin yanına düştü! Faciaya kıl payı...

Yamaçtan koptu, evin yanına düştü! Faciaya kıl payı...

Bulaşıcı hastalıklardan ellerinizi yıkayarak korunun

Bulaşıcı hastalıklardan ellerinizi yıkayarak korunun

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Son dakika! Halkalı'da bir binada yangın çıktı!

Son dakika! Halkalı'da bir binada yangın çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.