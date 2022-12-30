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Sahte doktorların ardından bu sefer de sahte psikolog yakalandı! Televizyon programlarına katılıp...

30.12.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de yaşanan sahte doktor vakalarının ardından bu sefer de sahte psikolog yakayı ele verdi. Ordu'da diploması olmadan ruhsatsız klinikte hastalara seans verdiği belirlenen E.E. gözaltına alındı. E.E.'nin katıldığı televizyon programlarında da kendisini eğitimci yazar-psikolog olarak tanıttığı öğrenildi.

Sahte doktorların ardından bu sefer de sahte psikolog yakalandı! Televizyon programlarına katılıp...

Türkiye'de yakalanan sahte doktorlar gündem olmuştu. Benzer bir haber Ordu'dan geldi. Altınordu'da diploması olmadan ruhsatsız klinikte hastalara seans verdiği belirlenen E.E. gözaltına alındı. Savcılığın talimatı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan E.E.'nin televizyon programlarında da kendisini eğitimci yazar-psikolog olarak tanıttığı öğrenildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) gelen bir ihbar üzerine E.E.’nin diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açarak hastaları tedavi ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında E.E.’nin, Yeni Mahalle Bülbül Caddesi’ndeki ‘Bir Bilen Psikoloji’ adı altındaki ofisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yapılan incelemede iş yerinin ruhsatsız ve vergi levhası olmadığı ortaya çıktı.

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SERBEST BIRAKILDI

İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen ve diploması bulunmayan E.E., işlemlerinin ardından savcılığın talimatı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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TELEVİZYON PROGRAMLARINA KATILMIŞ

Bu arada E.E.’nin, Ordu’da katıldığı televizyon programlarında da kendisini eğitimci yazar-psikolog olarak tanıttığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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