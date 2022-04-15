HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sahte dolar basan çete çökertildi! Bankayı 180 bin dolar zarara uğratmışlar

Sahte dolar basan çete çökertildi! Bankayı 180 bin dolar zarara uğratmışlar

15.04.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 7 ilde, sahte dolar basan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin özel bir bankayı 180 bin dolar zarara uğrattığı ortaya çıktı.

Sahte dolar basan çete çökertildi! Bankayı 180 bin dolar zarara uğratmışlar

İstanbul merkezli 7 ilde, sahte dolar basan çeteye düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre çete üyeleri, bastıkları sahte paraları özel bir bankanın ATM'sinde kullandı ve bankayı 180 bin dolar zarara uğrattı...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, İstanbul merkezli 7 ilde, daha önceden tespit edilen 29 şüphelinin bulunduğu yirmi dokuz adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Operasyonun İstanbul ayağında 14 şüphelinin bulunduğu adrese polis ekipleri tarafından baskın yapıldı. Operasyon kapsamında Sultangazi'de bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katına giren polis ekipleri adreste arama yaptı. Baskın yapılan adreste çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

52edd3ec7d8352780ff16e614865aea8

ÖZEL BİR BANKA 180 BİN DOLAR ZARARA UĞRATILDI

Sahte dolar basan çetenin özel tekniklerle bastıkları dolarları özel bir bankanın ATM'sine yüklediği, ATM'nin sahte dolarları kabul ettiği öğrenildi. Bankanın, yapılan incelemede bankamatiklere yatırılan dolarların sahte olduğu tespit edilince şikayetçi olması üzerine çetenin yapılan operasyonla çökertildiği öğrenildi. Sahte dolar yatırılan bankanın yaklaşık 180 bin dolar zarara uğratıldığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cuma namazı saat kaçta? 15 Nisan 2022 CumaCuma namazı saat kaçta? 15 Nisan 2022 Cuma
Erdoğan "müjde" diyerek duyurdu! Yeni destek paketi...Erdoğan "müjde" diyerek duyurdu! Yeni destek paketi...
"Erkek olan gelsin" demişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı"Erkek olan gelsin" demişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Murat Sancak'tan olay sözler: "Şerefsiz, defol git ulan!"

Murat Sancak'tan olay sözler: "Şerefsiz, defol git ulan!"

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

Volkan Demirel'in eşi mini şortu ve sütyeniyle poz verdi

Volkan Demirel'in eşi mini şortu ve sütyeniyle poz verdi

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

Akıbeti merak konusu olmuştu! Rusya resmen duyurdu: Battı

Akıbeti merak konusu olmuştu! Rusya resmen duyurdu: Battı

İHA ve füzeleri durduran sistem geliştirdiler! "Dünyada bir ilk"

İHA ve füzeleri durduran sistem geliştirdiler! "Dünyada bir ilk"

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

İbn-i Sina önerisi! Zehri atar, vücudu tertemiz yapar

İbn-i Sina önerisi! Zehri atar, vücudu tertemiz yapar

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.