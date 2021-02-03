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Sahte dolar ele geçirildi

03.02.2021 12:06 | Son Güncelleme:
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Sahte dolar ele geçirildi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde polis ekipleri düzenledikleri operasyonla, sahte dolar ve uyuşturucu madde ele geçirdi.İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 1 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaparak, elinde bulundurduğu sahte dolarları piyasaya süreceği istihbaratını aldı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde polis ekipleri düzenledikleri operasyonla, sahte dolar ve uyuşturucu madde ele geçirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 1 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaparak, elinde bulundurduğu sahte dolarları piyasaya süreceği istihbaratını aldı. Şüpheliyi yakalamak ve sahte paraları ele geçirmek için operasyon başlatan ekipler, şüphelinin kimlik bilgilerini ve kullandığı aracı tespit ederek takibe başladı. Yapılan takip sonucunda şüpheli şahıs Buğdaylı Mahallesi’nde durduruldu. Polislerin durdurduğu araçta ve araçta bulunan A.A.’nın (42) üzerinde yapılan aramada; 7,01 gram metamfetamin (bonzai), iki adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam boru, bir adet ruhsatsız tabanca ile 27 adet fişek ve 250 Dolar sahte banknot ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan A.A. isimli şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sahte dolar ele geçirildi

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