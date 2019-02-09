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Sahte dolarlar çocuklara ait ders kitaplarının arasından çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 10:54 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir evde yapılan aramada çocukların ders kitaplarının arasında ve kanepe içinde 100’ lük banknotlar halinde sahte 10 bin Amerikan Doları ele geçirildi.Olayla ilgili bağlantısı olduğu belirlenen yabancı uyruklu Z.G.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir evde yapılan aramada çocukların ders kitaplarının arasında ve kanepe içinde 100’ lük banknotlar halinde sahte 10 bin Amerikan Doları ele geçirildi.
Olayla ilgili bağlantısı olduğu belirlenen yabancı uyruklu Z.G. ile I.Ş.K.gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre Aşağı Pazarcı Mahallesi’nde ikamet etmekte olan yabancı uyruklu şahıslarda yüklü miktarda sahte Amerikan Doları bulunduğu yönündeki ihbarı değerlendiren Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Arama yapılan ilk evde herhangi bir şeye rastlanılmazken, diğer evde yapılan aramada kanepe içerisinde ve evin balkonu ile çocuklara ait ders kitapların sayfaları arasına gizlenmiş desteler halinde 100 adet 100’lük sahte Amerikan Doları ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan ve sorgularında sahte Amerikan Dolarlarını Konya’da bir yine yabancı uyruklu bir kişiden aldıklarını söyleyen Z.G. ile I.Ş.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Sahte dolarlar çocuklara ait ders kitaplarının arasından çıktı

Sahte dolarlar çocuklara ait ders kitaplarının arasından çıktı

Sahte dolarlar çocuklara ait ders kitaplarının arasından çıktı

Sahte dolarlar çocuklara ait ders kitaplarının arasından çıktı

Sahte dolarlar çocuklara ait ders kitaplarının arasından çıktı

Sahte dolarlar çocuklara ait ders kitaplarının arasından çıktı

Sahte dolarlar çocuklara ait ders kitaplarının arasından çıktı

Sahte dolarlar çocuklara ait ders kitaplarının arasından çıktı

Sahte dolarlar çocuklara ait ders kitaplarının arasından çıktı

Sahte dolarlar çocuklara ait ders kitaplarının arasından çıktı

Sahte dolarlar çocuklara ait ders kitaplarının arasından çıktı

Sahte dolarlar çocuklara ait ders kitaplarının arasından çıktı

Sahte dolarlar çocuklara ait ders kitaplarının arasından çıktı
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