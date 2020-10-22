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Sahte dolarlarla marketçileri dolandırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 18:07 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde marketlerde alışveriş yaptıktan sonra sahte Amerikan doları vererek para üstü aldığı tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Antalya’nın Serik ilçesinde marketlerde alışveriş yaptıktan sonra sahte Amerikan doları vererek para üstü aldığı tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
18 Ekim Pazar günü Serik ilçesinde 6 farklı adresteki marketlerden sahte Amerikan dolarıyla alışveriş yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin kiralık araçla Antalya’dan geldikleri ve alışverişler sonrası kent merkezine döndükleri tespit eden ekipler, belirlenen şüpheli aracı Arapsuyu Mahallesi’nde aynı gün içinde yakaladı. Yakalanan araç ve içinde bulunan şahıslarda yapılan aramalarda, 4 bin 211 Amerikan Doları, 5 bin 420 TL, 32 paket açılmamış sigara, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Muhafaza altına alınan paralarda yapılan önce incele sonucu, 4 bin 150 Amerikan dolarının sahte olduğu anlaşıldı.
Olayla ilgili yakalanan Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan uyruklu Y.L., A.S. ve S.R. hakkında "parada sahtecilik-dolandırıcılık-kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak’’ suçlarından işlem yapıldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Serik Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutukladı.

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