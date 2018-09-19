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Sahte EFT talimatı fotoğrafıyla 27 ton zeytinini kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 11:03 | Son Güncelleme

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 27 ton zeytinini 114 bin lira karşılığında satmak için anlaşan çiftçi, paranın hesabına aktarıldığına ilişkin sahte EFT talimatı fotoğrafıyla dolandırıldı - Yahya Arslan: "Hemen Jandarmaya gittim, şikayetçi oldum. Kimliklerini belirlemişler, her yerde arıyorlar. Benim zeytinlerimi Edremit'e götürüp paketleme tesisinde sofralık zeytin olarak piyasaya süreceklerini söylemişlerdi ama jandarmadan aldığım bilgiye göre sıkıma gönderip zeytinyağı haline getirmişler ve satmışlar" - Fatma Şahin: "Kendi ellerimizle zeytinlerimizi o kamyonlara sardık, gözümüzün önünde gittiler. Nereden bilirdik böyle olacağını. Biz onları çamurda karda kışta topladık, biriktirdik. Ne olur onları bize geri versinler"

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Yahya Arslan, dolandırıcılar tarafından düzenlenmiş sahte bankalar arası para transferi (EFT) talimatı fotoğrafıyla dolandırıldı.

Arslan'ın cep telefonuna, banka hesabına EFT talimatının yapıldığına dair sahte fotoğraf gönderen dolandırıcılar, 114 bin lira değerindeki 27 ton zeytini 2 kamyona yükledikten sonra kayıplara karıştı.

Akhisar'a bağlı Zeytinliova Mahallesi'nde yaşayan Arslan, dolandırıcıların kurbanı oldu. Geçen yıl ürettiği 27 ton zeytini salamura haline getirip deposundaki tanklarda saklayan Arslan, kendilerini zeytin tüccarı olarak tanıtan ve zeytinlerine talip olan iki kişiyle görüşmeye başladı.

İki şüpheliyi evindeki deposuna götüren ve zeytinlerini gösteren Arslan, zanlılarla 27 ton zeytin karşılığında 114 bin liraya anlaştı. Alışveriş tamamlanıp zeytinler kamyona yüklendikten sonra Arslan'ın oğlunun banka hesabına 114 bin lira gönderilmesi için EFT talimatı verdiklerini belirten şüpheliler, sözde EFT talimatının ekran görüntüsünü Whatsapp aracılığıyla Arslan'a gönderdi.

Hafta sonu olduğu için banka hesabına para yatırılıp yatırılmadığını kontrol etmeyen Arslan, pazartesi bankaya gittiğinde hesabında para olmadığını görünce durumu banka yetkililerine sordu. Cep telefonundaki EFT yapıldığına dair ekran görüntüsünü banka yetkililerine gösteren Arslan, söz konusu fotoğrafların sahte olduğunu öğrenince dolandırıldığını anladı.

Hemen ilçe jandarma komutanlığına giderek şikayetçi olan Arslan, kimlikleri belirlenen zanlıların yakalanmasını bekliyor.

- "Zeytinyağı haline getirip satmışlar"

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi Fatma Arslan ile 28 yıllık emekle yetiştirdikleri ağaçlardan elde ettikleri ürünün bir günde ellerinden alındığını söyledi.

Alışveriş için görüştüğü kişilerin samimi yaklaşımlarıyla kendilerine karşı güven tesis ettiklerini belirten Arslan, "Çok sıcak ve samimi davrandılar, eşimin elini öptüler. Biz de güvendik, böyle bir şey olabileceğini hesap edemedik." dedi.

Arslan, dolandırıldığını anladıktan sonra alışveriş yaptığı kişilere ulaşmaya çalıştığını ve telefonlarına cevap verilmediğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Hemen jandarmaya gittim şikayetçi oldum. Kimliklerini belirlemişler, sağ olsunlar her yerde onları arıyorlar. Benim zeytinlerimi Edremit'e götürüp paketleme tesisinde sofralık zeytin olarak piyasaya süreceklerini söylemişlerdi ama jandarmadan aldığım bilgiye göre sıkıma gönderip zeytinyağı haline getirmişler ve satmışlar."

Eşinin yaşananların ardından büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Arslan, "Eşimde panik atak var, Allah göstermesin felç geçirmesinden korkuyorum. Eşimin büyük desteğe ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

- "Kendi ellerimizle kamyona yükledik"

Fatma Arslan da gözyaşları içinde bütün yıl, gece gündüz, yağmur çamur demeden topladıkları ürünlerini satabilmenin mutluluğuyla zeytinlerin kamyonlara yüklenmesine yardım ettiklerini anlatarak, "Kendi ellerimizle zeytinlerimizi o kamyonlara sardık, gözümüzün önünde gittiler. Nereden bilirdik böyle olacağını. Biz onları çamurda karda kışta topladık, biriktirdik. Ne olur onları bize geri versinler." diye konuştu.

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27 ton zeytin Akhisar dolandırıcılık EFT talimatı SAHTE zeytin

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