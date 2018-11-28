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Sahte EFT'ye 12 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 11:44 | Son Güncelleme

İnternetten satış yapan kişileri, hazırladıkları sahte belgeyle dolandırdıkları iddiasıyla 12 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da internet siteleri üzerinden satış yapan kişileri, hazırladıkları sahte EFT (Electronic Funds Transfer) belgesiyle dolandırdıkları iddiasıyla 12 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda internet üzerinden satış yapan firma ve kişileri hazırladıkları sahte EFT belgeleriyle dolandırdıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, 23 Kasım'da kimliklerini tespit edilen şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Nevşehir'deki adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi.

Suç örgütü lideri Erol B'nin de aralarında bulunduğu şüpheli 13 kişi ile hırsızlık malı satın alan 7 kişi olmak üzere 20 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada şüphelilerin dolandırıcılık yöntemiyle çaldığı bilgisayarlar, cep telefonları ve POS cihazları ele geçirildi.

Şüphelilerin internet üzerinden satış yapılan kişilerle irtibata geçtiği, güven kazanmak için bir kaç kez düşük miktarlı alışveriş yaptığı daha sonra yüklü siparişlerde hazırladıkları sahte EFT belgelerini telefon mesajıyla göndererek malı kendilerini kamyonlarla gönderttikleri öğrenildi.

Mağdurların banka hesaplarını kontrol ettiklerinde paraların yatmadığını görünce, şüphelileri telefonla aradıkları, ulaşamayınca savcılığa şikayette bulundukları öğrenildi.

Hırsızlık malını satın aldığı öne sürülen 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 12'si tutuklanırken 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü dolandırıcılık yankesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği

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