Sahte ehliyet detayı... Yenidoğan skandalında Esenler Güney Hastanesinin firari müdürü yakalandı

Türkiye’de son dönemde görülen en büyük sağlık skandalı olarak nitelendirilen “yenidoğan çetesi” ile ilgili dava devam ederken, soruşturmanın kilit sanıklarından firari Ali Dirik’in İstanbul’da olduğu bilgisine ulaşılmış, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 22’si tutuklu 47 sanıklı davada firari olarak aranan Fatih’te gözaltına almıştı.

SAHTE EHLİYETLE YAKALANDI

Davanın görüldüğü Bakırköy Adliyesine sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma dosyasında Güney Hastanesi Mesul Müdürü olarak gösterilen Dirik’in Fatih’te araçla seyir halindeyken sahte ehliyetle yakalandığı ortaya çıktı.

Olaya ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA-DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır