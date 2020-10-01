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Sahte ehliyetle araç kiraladı, jandarma personelini yerde sürükledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 15:29 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde aracıyla jandarma trafik personelini yaralayarak kaçmaya çalışan şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay dün Saltukova beldesinde yaşandı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde aracıyla jandarma trafik personelini yaralayarak kaçmaya çalışan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay dün Saltukova beldesinde yaşandı. Trafik jandarma ekipleri yol kenarında asayişi sağladığı sırada dolandırıcılık suçundan aranan ve sahte ehliyetle araç kiralayan M.G.’nin aracını durdurdu. Jandarma personelinden birisi aracın yanına yaklaşarak şüpheliyi indirmek için kapıyı açtığı sırada M.G. aniden gaza yüklenerek kaçmaya çalıştı. Bu esnada jandarma personeli yerde sürüklendi. Havaya 2 el ateş açarak şüpheli M.G.’nin kaçmasına engel olmak isteyen trafik jandarma ekibi destek isteyerek teknik ve fiziki takip sonrası aracı terk edilmiş hâlde ormanlık alanda buldu. Dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçundan aranan M.G., Kalafatlı köyünde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı jandarma personeli ise Çaycuma Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınarak durumunun iyi olduğu belirtildi.

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