HABER

Sahte ehliyetle kiraladığı otomobilleri çalan hırsız tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 17:20 | Son Güncelleme

Kocaeli’de sahte kimlikle kiraladığı 200 bin TL değerindeki 2 otomobilin ‘GPS’ cihazlarını söküp çaldıktan sonra sahte plaka takan şahıs tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Körfez ve Gebze ilçesinde bulunan iki ayrı oto kiralama firması yetkilileri, bir şahsın kiraladığı aracı geri getirmediğini ve aracın ‘GPS’ cihazına ulaşılmadığını belirterek polise şikayette bulundu.

Sahte ehliyetle kiraladığı otomobilleri çalan hırsız tutuklandı

Kocaeli’de sahte kimlikle kiraladığı 200 bin TL değerindeki 2 otomobilin ‘GPS’ cihazlarını söküp çaldıktan sonra sahte plaka takan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Körfez ve Gebze ilçesinde bulunan iki ayrı oto kiralama firması yetkilileri, bir şahsın kiraladığı aracı geri getirmediğini ve aracın ‘GPS’ cihazına ulaşılmadığını belirterek polise şikayette bulundu. 2 firmadan gelen ihbar üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından başlatılan incelemelerde iki farklı firmadan araçların M.Y. adına düzenlenmiş sahte sürücü kimlik belgesi ile kiralandığı tespit edildi. Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren ekipler, araçların İstanbul Arnavutköy’e gittikten sonra ‘GPS’ sinyallerinin kesildiğini belirledi.
Bölgedeki kent güvenlik kameraları ve PTS’leri inceleme altına alan ekipler, araçları kiralayan şahsın A.Ö.D. (30) olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından İstanbul Arnavutköy’de düzenlenen operasyonda A.Ö.D. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, suçunu itiraf ederek araçların yerini gösterdi. Şahsın ‘GPS’ cihazlarını söktüğü ve birine sahte plaka taktığı yaklaşık 200 bin TL değerindeki 2 otomobil, sahiplerine teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahsın benzer suçlardan kaydının olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ö.D., Körfez Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Sahte ehliyetle kiraladığı otomobilleri çalan hırsız tutuklandı

Sahte ehliyetle kiraladığı otomobilleri çalan hırsız tutuklandı

Sahte ehliyetle kiraladığı otomobilleri çalan hırsız tutuklandı

Balkonda oturan kadını başından vurdular! Balkonda oturan kadını başından vurdular!
Öğrenciler müzik ve resimde yeteneklerini sergilediÖğrenciler müzik ve resimde yeteneklerini sergiledi
Kocasını öldüren Hülya Ören tutuklanarak cezaevine gönderildiKocasını öldüren Hülya Ören tutuklanarak cezaevine gönderildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.