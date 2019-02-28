HABER

Sahte engelli raporu çıkaran suç örgütüne darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 17:21 | Son Güncelleme

Denizli ve Uşak’ta gerçekleştirilen ‘sahte engelli raporu’ operasyonunun ardından olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Denizli ve Uşak’ta gerçekleştirilen ‘sahte engelli raporu’ operasyonunun ardından olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Hastane güvenlik kameralarına yansıyan çete üyelerine yaklaşık bin kişinin başvurduğu ve 10 ile 20 bin TL arasında rapor parası ödedikleri ortaya çıktı.
Geçtiğimiz haftalarda polis tarafından Denizli ve Uşak’ta gerçekleştirilen sahte engelli raporu çıkaran suç örgütüne yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Örgütün yaklaşık 5 yıldır çok sayıda sağlıklı kişiye sahte engelli raporu aldığı ortaya çıkarken, operasyonun, Servergazi Devlet Hastanesi yönetiminin raporlardaki şüphe üzerine durumu emniyete bildirmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında yapıldığı belirtildi.
Çete üyelerinin sahte rapor çıkartmak amacıyla sağlık kurullarını yanıltmak için kullandıkları yöntem ise akıllara durgun verdi. Örgüt üyelerinin bir hastalığı olmaması rağmen sahte rapor almak isteyen kişilerden şeker hastası olmayanlara kan tahlilinden önce şekerli su içirdikleri, açlık kan şekeri yerine tokluk kan şekerini ölçtürdükleri ya da kan tüplerini değiştirerek istedikleri sonuçları almaya çalıştıkları, çeşitli yollarla gerçek tahlil sonuçlarıyla oynayarak sağlık kurumlarını yanılttıkları iddia edildi. Operasyon sonrası SGK, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile devlet hastaneleri gibi kamu kurumları engelli sağlık raporu alan kişilerle ilgili detaylı inceleme başlattı.

Gözaltına alınmak istemeyen çete üyesinin oyununu yine polis bozdu
Operasyonda gözaltına alınan suç örgütü üyelerinden A.K. isimli şahsın operasyon sırasında evine gelen polislere zikir çektiğini, akli dengesinin yerinde olmadığı ve psikolojik sorunları bulunduğu gerekçesiyle ifade tutanağını imzalamak istemediğini söylediği iddia edildi. Şahıs, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilince sevk evrakını imzaladı.
Ağır engelli sağlık raporu alan zanlılardan 5’inin hastanedeki tahlil ve tetkiklerinde hiçbir engellerinin olmadığı tespit edildi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan baskınlarda farklı kişilere ait çok sayıda kimlik bilgisi, fotoğraf ve rapor da ele geçirildi. Zanlıların üzerinde oynama yaptıkları evrakları bilgisayarda tarattırarak usulsüz engelli raporu alan zanlıların engelli aylığı bağlattıkları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile belediyelerden engelli yardımı ve evde bakım parası aldıkları, araç alımında vergi indiriminden yararlandıkları, usulsüz ilaç temin ederek kamuyu zarara uğrattıkları tespit edildi.

Sahte rapor alma oyunu kamerada
Servergazi Devlet Hastanesinden sağlıklı olan A.G’ye engelli raporu almaya çalışan şüphelilerin, kan verme oyunu ise hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde M.D’nin kendisi tahlil yaptıracakmış gibi A.G’den aldığı kayıt fişini görevliye göstermesi, tüpleri teslim alarak kan vermesi yer alıyor. Şüphelilerin ayrıca kayıt yaptırdıktan sonra banko görevlisinin 16.00’da nöbet değişimi yapmasını beklediği görülüyor.
Operasyon sonrası gözaltına alınan zanlılardan 2’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeni kiraladığı evin zemininden çıkanlar şoke etti! Yeni kiraladığı evin zemininden çıkanlar şoke etti!
Esenyurt’ta bina iş makinesinin üzerine devrildiEsenyurt’ta bina iş makinesinin üzerine devrildi
Toprak evin damının çökmesiyle yaralandıToprak evin damının çökmesiyle yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Yıldırım Demirören istifa etti

Yıldırım Demirören istifa etti

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.