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'Sahte engelli raporu' soruşturmasında 10 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 17:27 | Son Güncelleme

ANKARA'da, para karşılığı sahte engelli raporu düzenledikleri kişilerin emekli olmalarını sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında doktor ve hastane personelinin de olduğu 27 kişiden 10'u, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'sahtecilik' suçlarından mahkemece tutuklandı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, para karşılığı sahte engelli raporu düzenledikleri kişilerin emekli olmalarını sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında doktor ve hastane personelinin de olduğu 27 kişiden 10'u, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'sahtecilik' suçlarından mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 10'u, savcılık sorgusunun ardından 7'si de sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla geçen hafta düzenlenen operasyonda, 27 kişi gözaltına alındı. Aralarında kamu hastaneleri ile özel hastanelerde çalışanların da olduğu şüphelilerin, emekli olmak için yeterli özürlülük derecesi bulunmayan kişilere, hastane personeli aracılığıyla bazı doktorların e-devlet şifresini kullanarak, sahte engelli raporları aldıkları iddia edildi. Sahte rapor aldıklarından kişi başı 9 bin ile 20 bin lira arasında değişen paralar aldıkları belirlenen şüphelilerin, sorgularında, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden 10'u, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 17'si ise tutuklanmaları istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Bu kişilerden 10'u, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'sahtecilik' suçlarından tutuklanırken, 7'si de adli kontrol şartı uygulanarak, serbest bırakıldı.

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