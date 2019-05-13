"Sahte estetikçi" kuaförün yaralama davası

Adana'da internetten kendisini "estetik uzmanı doktor" olarak tanıtıp aralarında hemşirenin de olduğu biri erkek 4 kişiye dudak dolgusu ve botoks yaptığı gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılan ve başka suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçan kuaförün "taksirle yaralama" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hırsızlık suçundan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Ağrı Patnos Açık Cezaevi İnfaz Kurumunda hükümlüyken 28 Kasım 2018'de cezaevinden kaçan Soner Gülnaz gelmedi.

Müşteki hemşire Merve Keleş’in avukatının geldiği duruşmada mahkeme hakimi, Keleş ile ilgili yüzünde sabit iz olup olmadığı, dudaklarda oluştuğu belirtilen fonksiyon bozukluklarının işlev yitimi, işlevde sürekli zayıflama olup olmadığı konularında istenilen raporun mahkemeye gelmediğini belirtti.

Mahkeme hakimi, savunması alınamayan sanık Soner Gülnaz hakkında geçen celse verilen yakalama kararının devamını istedi.

Duruşma, müşteki hemşire Keleş ile ilgili raporun beklenilmesi için ertelendi.