HABER

Sahte evrak düzenleyen 2 Suriyeli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 12:07 | Son Güncelleme

FATİH'te bir evde sahte evrak düzenlendiği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler  Suriye uyruklu 2 kişiyi şüpheliyi gözaltına alırken, çok sayıda sahte evrak ele geçirdi.

Ali ABLAY, İSTANBUL, (DHA) FATİH'te bir evde sahte evrak düzenlendiği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler Suriye uyruklu 2 kişiyi şüpheliyi gözaltına alırken, çok sayıda sahte evrak ele geçirdi.

Fatih, Haseki Sultan Mahallesi’nde 19 Ekim’de bir evde sahte evrak düzenlendiği bilgisine ulaşan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adresi takibe aldı. Ekipler, belirlenen evden çıkan Suriye uyruklu Ahmad A.(26) ve Abduarahman A.(26) isimli kişileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler 2 cep telefonu, 210 lira ve 265 dolar ele geçirdi. Polis ekipleri şüphelilerin evinde yaptığı aramada da 21 sahte pasaport, 4 sahte kimlik kartı, 13 sahte pasaport sayfası, sahte ikamet izni kimlik kartı, sahte geçici koruma kimlik belgesi, 101 mühür kalıbı, 10 kaşe, 6 ıstampa, 38 sahte etiket, 8 sahte kart, 2 hologram, 2 yazıcı, fotokopi makinası, press makinası,ısıtıcı, mühür kurutmak amaçlı kullanılan fön makinası, bilgisayar, rulo halinde PVC ve pasaport ya da vize yapıştırılmasında kullanılan kâğıt ele geçirildi.

Suriye uyruklu Ahmad A.ve Abduarahman A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdüİstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü
Rize, 2'nci Kitap Fuarı açıldıRize, 2'nci Kitap Fuarı açıldı
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyorDoğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

Ezhel'in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İçişleri Bakanlığı: 7 sivilin şehit olduğu saldırının sorumluları etkisiz hale getirildi

Hain saldırının sorumluları etkisiz hale getirildi

Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı

Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı

İBB iptal edilen ihaleyi yeniden açtı

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Rize'de 21 yayla evi soyuldu

Rize'de yaylacılara büyük şok

Sarıyer'de zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi

Sarıyer'de zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi

James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'dan ayrılma anı ortaya çıktı

Le Mesurier'in Büyükada'dan ayrılma anı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.