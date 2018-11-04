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Sahte evrakla boşanan kocaya 100 bin liralık tazminat davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 12:48 | Son Güncelleme

Mardin'in Midyat ilçesinde sahte evraklarla 2012'de eşinden boşanan ancak bu durumun ortaya çıkmasının ardından boşanma hükmü iptal edilen kocadan 100 bin lira tazminat talep edildi - Eş N.G: "Sahte vekaletname, sahte kimlik çıkarmış. Mahkemeye başka bir kadını götürmüş, 5 senedir mücadele ediyorum" - N.G'nin avukatı Özcan Birsen: "Müvekkilimin bu süreçte yaşadığı duygusal çöküntüleri, bilgisi ve rıza dışında boşandırıldığı eşinin yeniden bir evlilik yapmış olması, çocuklarından ayrı kalmasından duyduğu üzüntüyü anlatmak için kelimeler yeterli değildir" - Koca A.G: "Midyat'ta sahte evrakla boşanma olayına girmedim. Başkası benim adıma yapmış. Olay benim dışımda olan bir durum. Eşimden boşandığım için ben de ikinci bir evlilik yaptım"

İZMİR/MARDİN (AA) - ÖMER SÜT - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan bir kadın, sahte evrakla kendisini boşayan eski eşine 100 bin liralık tazminat davası açtı.

Midyat'ta ikamet eden N.G. adlı kadın, 2013'te bir bankada işlem yaptığı esnada nüfus kaydının değiştiğini ve eşi A.G'den boşandığını öğrenince avukatı aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattı.

İncelemede, kadının, 2012'de rızası ve bilgisi dışında eşi A.G'den sahte imzalı evrak düzenlenerek, Midyat Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşandırıldığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine N.G, kesinleşen mahkeme kararının bozulması ve boşanma kararının iptali için Midyat Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu.

Kadının talebini kabul eden mahkeme, yaklaşık 2 ay önce görülen duruşmada boşanma hükmünü iptal etti.

Öte yandan, bu süreçte başka biriyle nikahlanan A.G'nin bu evliliği de iptal oldu.

N.G'nin avukatı Özcan Birsen, bu kararın ardından, A.G'nin İzmir'de ikamet etmesi nedeniyle, İzmir Nöbetçi Aile Mahkemesine başvurarak, eski koca hakkında 15 bini maddi, 85 bin lirası ise manevi olmak üzere 100 bin liralık tazminat talebinde bulundu.

- Sahte evrakla boşandı, ikinci kez evlendi

Birsen, dilekçesinde, A.G'nin anlaşmalı boşanma talebinin, tarafların tazminat ve nafaka talebinde bulunmamasının ayrıca 2 çocuğa velayet talep edilmemesinin dikkat çekici olduğunu belirtti.

Sahte evraklarla müvekkilinden boşanan kocanın daha sonra başka bir kadınla evlendiği kaydedilen dilekçede, N.G. ile A.G'nin 2 çocuğuna üvey annenin baktığını aktarıldı.

Müvekkilinin bu süreçte yuvasından ayrı kaldığını, çocuklarını görebilmek için sık sık Mardin'den İzmir'e geldiğini belirten Birsen, üvey annenin ise 2 çocuğu N.G'ye karşı "Nefret duyacak şekilde" büyüttüğünü iddia etti.

Boşanma iptal olmadan önce çocukların velayetinin değiştirilmesi için İzmir'deki aile mahkemesine başvurduklarını ancak bu talebin reddedildiğini anlatan Birsen, "Müvekkilimin bu süreçte yaşadığı duygusal çöküntüleri, bilgisi ve rıza dışında boşandırıldığı eşinin yeniden bir evlilik yapmış olması, çocuklarından ayrı kalmasından duyduğu üzüntüyü anlatmak için kelimeler yeterli değildir." ifadelerini kullandı.

- "Mahkemeye başka bir kadını götürmüş"

N.G, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle 2001'de hayatlarını birleştirdiklerini ve iki çocukları olduğunu söyledi.

Eşinden ayrıldığını bankada işlem yaptırırken öğrendiğini belirten N.G, şunları kaydetti:

"Daha sonra yaptığım araştırmalarla gerçekleri ortaya çıkardım. Sahte vekaletname, sahte kimlik çıkarmış. Mahkemeye başka bir kadını götürmüş, 5 senedir mücadele ediyorum. Çocukları bana karşı doldurmuş. Eşimin bana yaptığı haksızlığın cezasını çekmesini istiyorum. Şimdi bir yerde çaycılık yapıyorum. Zor şartlarda yaşıyoruz."

- Koca suçlamaları kabul etmedi

Konuya ilişkin konuşan A.G. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Bir başka kişinin sahte evrakla eşinden kendisini boşandırdığını iddia eden A.G, şunları kaydetti:

"Buna ilişkin kamera görüntüleri vardı ancak bu kayıtlar yok edildi. Midyat'ta sahte evrakla boşanma olayına girmedim. Başkası benim adıma yapmış. Olay benim dışımda olan bir durum. Eşimden boşandığım için ben de ikinci bir evlilik yaptım."

N.G'nin Mardin'deki avukatı da A.G. hakkında "evrakta sahtecilik" suçlamasıyla Mardin'de açılan davada beraat kararı çıktığını, bu karara itiraz ettiklerini ve dosyanın Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nde olduğu bilgisini verdi.

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