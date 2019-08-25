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Sahte geçici kimlik belgesiyle altın dolu kargo paketini teslim almışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 11:40 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, başkasının adına gelen, içi altın dolu kargo paketini sahte geçici kimlik belgesi ile alan R.M.K.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, başkasının adına gelen, içi altın dolu kargo paketini sahte geçici kimlik belgesi ile alan R.M.K. ve E.M.A., aynı yöntemi kent merkezindeki başka kargo şubesinde denemeye çalışınca yakalandı. Gözaltına alınan R.M.K. ile E.M.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki kargo şubesinin çalışanı, E.K. adına gelen ve içinde 37 altın yüzüğün bulunduğu kargoyu geçici kimlik belgesi ile almak isteyen kişiden şüphelendi. İncelediği belgenin sahte olduğunu belirleyen kargo görevlisi, polisi aradı. Bölgeye giden Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, isminin R.M.K. olduğu öğrenilen şüpheli ile beraberindeki E.M.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürülüp, sorgulanırken, R.M.K., cep telefonu uygulaması ile irtibat kurdukları kişi tarafından yönlendirildiklerini, sahte belgelerin de yine bu kişi tarafından kendilerine verildiğini söyledi. Erdemli ilçesinde de aynı yöntemle içinde 25 çeyrek altının bulunduğu paketi aldıklarını itiraf eden R.M.K., altınları sattıktan sonra parasını kendilerini yönlendiren kişiye, merkez Mezitli ilçesinde teslim ettiklerini anlattı. Bu bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, kimliği tespit edilen diğer şüpheli M.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Emniyetteki sorguları tamamlanıp, adliyeye sevk edilen R.M.K. ve E.M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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