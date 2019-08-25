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Sahte geçici kimlik belgesiyle başkasına ait altınları aldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 11:24 | Son Güncelleme

Mersin’de başkasına gelen altınları kendilerinin gibi sahte geçici kimlik belgesiyle aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Sahte geçici kimlik belgesiyle başkasına ait altınları aldılar

Mersin’de başkasına gelen altınları kendilerinin gibi sahte geçici kimlik belgesiyle aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Emniyet çıkışı haklarındaki iddiaları kabul etmeyen şüpheliler, kendilerinin bu olayda aranan M.K. isimli şahıs tarafından kandırıldıklarını, altınların ve paraların da onda olduğunu ileri sürdü.
Edinilen bilgiye göre, 22 Ağustos Perşembe günü bir kargo firmasına gelen 2 kişiden şüphelenen çalışanlar, polisi arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, geçici kimlik belgesi ile E.K. adına gelen içerisinde 6 bin 300 dolar değerinde 37 altın yüzük bulunan kargoyu teslim almak üzere gelen şahsın E.K. olmadığı, elindeki belgenin dijital ortamdan yapıldığını belirledi. Bunun üzerine şahıs kendisinin R.M.K. olduğunu itiraf ederken, GSM uygulaması üzerinden tanıştığı ve ismini bilmediği bir şahıs tarafından kargoyu almak üzere buraya yollandığını, geçici kimlik belgesinin kendisine görüştüğü şahsın ayarladığını, kendisiyle birlikte hareket eden E.M.A. isimli şahsın da olduğunu ifade etti. Bunun üzerine bölgede belirtilen şahsı da arayan ekipler, kısa süre içinde E.M.A.’yı da gözaltına aldı. Ayrıca R.M.K. isimli şahıs Erdemli ilçesinde yine bir kargo şubesinden benzer yöntemle C.T. adına gelen içerisinde 25 çeyrek altın bulunan kargoyu yine kendi fotoğrafının yapıştırılmış olduğu, C.T. isimli müştekiye ait kimlik bilgilerinin yer aldığı geçici kimlik belgesi ile alarak, kendisini yönlendiren, ismini bilmediği şahsın talebi üzerine çeyrek altınları Erdemli ilçesinde bir kuyumcuya satarak, kendisini yönlendiren şahsa verdiğini itiraf etti. İfadeler doğrultusunda para teslimatının yapıldığı yer ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, parayı teslim alan şahsın M.K. olduğunu tespit etti.
Ekiplerin M.K.’yi arama çalışması sürerken, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı haklarındaki iddiaları kabul etmeyen şüpheliler, kendilerinin bu olayda aranan M.K. tarafından kandırıldıklarını, altınların ve paraların onda olduğunu söylediler.

Sahte geçici kimlik belgesiyle başkasına ait altınları aldılar

Sahte geçici kimlik belgesiyle başkasına ait altınları aldılar

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