HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sahte gelin çıkartıldığı mahkemece tutuklandı

Sahte gelin çıkartıldığı mahkemece tutuklandı

29.01.2021 12:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de evlenme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan sahte gelin Hülya S.

Artvin’de evlenme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan sahte gelin Hülya S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Artvin’de çobanlık yapan Ercan Akbulut’u evlilik vaadiyle yaklaşık 40 bin lira dolandırdıktan sonra ortadan kaybolan ’Nehir Naz’ takma isimli Hülya S. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilmişti.
Soruşturma kapsamında, şahısları evlilik vaadiyle dolandıran sahte evlilik çetesi üyesi Hülya S. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Hülya S. son 4 ayda aynı yöntemle 5 ilde 300 bin liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım! Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım!
Bilim Kurulu üyesinden korkutan 3. zirve uyarısıBilim Kurulu üyesinden korkutan 3. zirve uyarısı
Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk soyadı nedir? Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk soyadı nedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Balıkesir'de işçi servisi TIR'la çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Balıkesir'de işçi servisi TIR'la çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

Korkutan uyarı! Tedbirlere uyumsuzluk koronavirüs salgınında üçüncü zirve riskini artırabilir

Bilim Kurulu üyesinden korkutan 3. zirve uyarısı

Dikkat çeken açıklama! Salgın bitecek ama virüs kaybolmayacak

Dikkat çeken açıklama! 'Salgın bitecek ama...'

Yer: Bursa! Cadde ortasında husumetlisini vurdu

Yer: Bursa! Güpegündüz dehşet saçtı

Kanser tedavisi gören baba ile kızı bir gün arayla öldü

Çok acı... Baba ile kızı bir gün arayla öldü

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli'den flaş deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli uyardı: Anormallik yaşanıyor

Bağ-Kur borcu ödeme 2021... Bağ-Kur borcu yapılandırma başvuru süresi uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Bağ-Kur borcu nasıl silinir?

Bağ-Kur borcu sildirme başvuru süresi bitiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.