Sahte 'gemi adamı' belgesiyle göçmen kaçakçılığı yapanlara operasyon

Çağatay KENARLI-Serpil KIRKESER/İSTANBUL, (DHA) SAHTE gemi adamı ve acentecilik belgeleriyle Asya ülkelerinden Türkiye'ye göçmen getirip Avrupa ülkelerine gönderdikleri belirlenen şüphelilere yönelik 2 ilde yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. 53 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte gemi adamı ve sahte acentecilik belgeleriyle, göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis, 3 ay boyunca tespit ettiği şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. 12 Mart'ta Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle İstanbul ve Kocaeli'de 11 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda 10 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 otomatik tüfek, 3 tabanca, 34 pasaport, 16 sahte gemi adamı cüzdanı, 19 kaşe ve acentecilik faaliyetlerinde kullanılan çok sayıda doküman ele geçirildi.

GÖÇMENLER SINIRDIŞI EDİLECEK

Operasyonun ardından gözaltına alınan kaçakçılık şüphelilerinin Nepal, Hindistan ve Bangladeş'ten gelen göçmenleri belirledikleri evlerde tuttuklarını tespit edildi. Evlere yapılan baskınlarda 53 göçmen yakalanarak, kaçakçılık şüphelilerinin elinden kurtarıldı. 53 göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi.