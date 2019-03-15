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Sahte 'gemi adamı' belgesiyle göçmen kaçakçılığı yapanlara operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 12:43 | Son Güncelleme

SAHTE gemi adamı ve acentecilik belgeleriyle Asya ülkelerinden Türkiye'ye göçmen getirip Avrupa ülkelerine gönderdikleri belirlenen şüphelilere yönelik 2 ilde yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Sahte 'gemi adamı' belgesiyle göçmen kaçakçılığı yapanlara operasyon

Çağatay KENARLI-Serpil KIRKESER/İSTANBUL, (DHA) SAHTE gemi adamı ve acentecilik belgeleriyle Asya ülkelerinden Türkiye'ye göçmen getirip Avrupa ülkelerine gönderdikleri belirlenen şüphelilere yönelik 2 ilde yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. 53 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.
İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte gemi adamı ve sahte acentecilik belgeleriyle, göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis, 3 ay boyunca tespit ettiği şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. 12 Mart'ta Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle İstanbul ve Kocaeli'de 11 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda 10 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 otomatik tüfek, 3 tabanca, 34 pasaport, 16 sahte gemi adamı cüzdanı, 19 kaşe ve acentecilik faaliyetlerinde kullanılan çok sayıda doküman ele geçirildi.

GÖÇMENLER SINIRDIŞI EDİLECEK
Operasyonun ardından gözaltına alınan kaçakçılık şüphelilerinin Nepal, Hindistan ve Bangladeş'ten gelen göçmenleri belirledikleri evlerde tuttuklarını tespit edildi. Evlere yapılan baskınlarda 53 göçmen yakalanarak, kaçakçılık şüphelilerinin elinden kurtarıldı. 53 göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

PARAVAN ŞİRKETLERLE 86 KİŞİ YURDA SOKULDU
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin, kurdukları paravan şirketler üzerinden Nepal, Hindistan ve Bangladeş'den sahte gemi adamı ve acentecilik belgeleriyle göçmeleri gemilerin personelleri gibi göstererek havayoluyla yurda soktukları, daha sonra bu göçmenleri çeşitli yerlere yollamak için girişimlerde bulunduğunu belirlendi. Gözaltına alınan 10 şüphelinin 28 ayrı eylemde 86 göçmeni yurda soktukları bildirildi.

10 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

Sahte 'gemi adamı' belgesiyle göçmen kaçakçılığı yapanlara operasyonSahte 'gemi adamı' belgesiyle göçmen kaçakçılığı yapanlara operasyonSahte 'gemi adamı' belgesiyle göçmen kaçakçılığı yapanlara operasyonSahte 'gemi adamı' belgesiyle göçmen kaçakçılığı yapanlara operasyon

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