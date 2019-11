Sahte hakimden savunma

Adana’da N.O. adlı kadının hakim sanarak sevgili olduğu ve kendisini dolandırıp darp ettiğini iddia ettiği Y.E.A., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben mağdur oldum. Sakallı hakim mi olur. Ben tekstil işiyle uğraşıyorum kendisi beni maddi olarak kullandı" dedi.

İddiaya göre, 1 çocuk annesi 41 yaşındaki ev hanımı N.O., eşinden boşandıktan sonra 2016 yılında sosyal medya üzerinden evli ve 1 çocuk babası tekstil işiyle uğraşan Y.E.A. (32) ile tanıştı. N.O. ile Y.E.A. 1 buçuk yıl flört ettikten sonra tartışarak ayrılmaya karar verdi. Çift ayrıldıktan sonra N.O. ayrıldığı Y.E.A.’nın kendisini hakim olarak tanıttığından dolayı çıktıklarını, ayrıldıktan sonra ise sürekli tehditler alıp bir türlü kurtulamadığını iddia etti.

"Eşimden çok özür diliyorum"

Y.E.A., basında çıkan haberler üzerine hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Y.E.A, evli olduğu halde N.O. ile ilişki yaşadığından dolayı pişman olduğunu söyledi. Y.E.A., “Eşimden çok özür diliyorum. Bir hatadır. İnsanoğlu hata yapar. Böyle bir insanla görüştüğüm için çok pişmanım. Beni sürekli maddi amaçla çıkarlarıyla kullandı. 1 buçuk yıl içerisinde 150 bin ila 200 bin lira arasında para harcadım. Bir fondöteni 500 lira. Evindeki yiyecekleri ben aldım. Arabasının kasko ve sigortasını ben yaptırdım. Bu kadının vergi borcunu ben ödedim. Hesabına para yolladım” diye konuştu.