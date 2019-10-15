Sahte hakimi, avukat yakalattı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP'te kendisini, 'Yargıtay hakimi' olarak tanıtıp, avukatlardan yetki belgesi toplayarak dolandırıcılık yapan su tesisatçısı Menderes Bozkır, bir avukatın dikkati sayesinde yakalandı. Hakkında aynı suçtan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bozkır, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Menderes Bozkır, kendisini Yargıtay 4'üncü Ağır Ceza Dairesi Başkanı Hakim E.Ö. olarak tanıtıp, temyiz edilen bir dosyada kararı bozma vaadiyle Gazinatep'te çalışan avukat Y.S.’den İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat adına yetki belgesi aldı.

Bir davası olan esnaf S.E.'den de her türlü uyuşmazlıkları çözeceğini söyleyerek, İstanbul Barosu'na kayıtlı başka bir avukat aracılığı ile vekalet aldı.

HUKUKİ SORULARA YANLIŞ CEVAP VERDİ

Esnaf S.E., bir süre sonra Yargıtay hakimi zannettiği Menderes Bozkır'ı, avukat Salih Ergen ile görüştürdü. Ergen, durumdan şüphelenerek hukuki sorular sordu. Sorulara yanlış cevap veren Bozkır'ın dolandırıcı olduğunu anladı. Bozkır'ın kullandığı ismi araştıran avukat Salih Ergen, durumu savcılığa suç duyurusunda bulundu.