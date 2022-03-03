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Sahte hesaplara karşı harekete geçtiler: Hapis cezası bile var!

03.03.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada sahte hesap açıp kullananlarla ilgili İskandinav ülkesi Danimarka'da emsal bir karar alındı. Ülkede bundan böyle sahte hesap açanlar hapis veya para cezası ile cezalandırılacak. Danimarka Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada söz konusu yasa 1 Nisan tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Sahte hesaplara karşı harekete geçtiler: Hapis cezası bile var!

Danimarka'da, sosyal medyada sahte hesap açanlara ilişkin dikkat çeken bir karar alındı. Ülkede 1 Nisan tarihinden itibaren sosyal medyada sahte hesap açanlar para cezası veya hapis cezası ile cezalandırılacak.

1 NİSAN'DAN SONRA YÜRÜRLÜKTE

Danimarka Adalet Bakanlığının resmi sayfasından yayımlanan açıklamada, ülkede 1 Nisan'dan itibaren sosyal medyada sahte hesap açanlara para cezasının yanı sıra 6 ay da hapis cezası verileceği bildirildi.

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Adalet Bakanı Nick Hakkerup, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sosyal medyada sahte hesap açmanın ya da başkasının kimliğini kullanarak sahte hesap açmanın son derece tatsız bir durum olduğunu belirtti.

"İNSANLARI KANDIRANLARA KARŞI TAVIR ALMALIYIZ"

Parlamentodan da geçen yasadan memnun olduğunu aktaran Hakkerup, "Biz toplum olarak sosyal medyada insanları sahte hesap üzerinden kandıranlara karşı tavır almalıyız ve mağdurlara daha iyi koruma sağlamalıyız." ifadelerini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Danimarka
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