Sahte hesaplarla 39 ilde 80 kişiyi dolandırdılar

Gaziantep’te sosyal medya hesabı üzerinden ’oto yedek parça satışı’ bahanesiyle dolandırıcılık yapan 14 şüpheli, eşzamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Şimşek Kardeşler olarak kendilerini tanıtan M.Ş. ve İ.H.Ş. sosyal medya üzerinden kurdukları sahte hesaplarla 39 ilde 80 kişiyi ucuz oto yedek parçası satma vaadiyle dolandırdı. Şüpheliler mağdurlardan tahsil ettikleri ücretlerden sonra hesabı kapatarak kayıplara karıştı. Emniyete yapılan şikayetler üzerine kimlikleri belirlenen M.Ş. ve İ.H.Ş. teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan takip sonucu sosyal medya hesaplarını kuran ve yöneten 14 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler ikametlerine yapılan eşzamanlı operasyonla gözaltına alındı.

"Yaparken yanımdaydı"

Emniyetteki işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, gazetecilerin "Neden yaptınız" sorusuna "Yaparken yanımda mıydın" diyerek cevap verdi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

