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Sahte hesaplarla dolandıran şebekeye darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 12:36 | Son Güncelleme

MERSİN’de, vatandaşları banka isimleriyle açtıkları sahte internet siteleri ve Facebook profilleri üzerinden 0850 ile başlayan telefon numarasıyla arayarak, dolandıran 5 şüpheli yakalandı.

Sahte hesaplarla dolandıran şebekeye darbe

MERSİN, (DHA) - MERSİN’de, vatandaşları banka isimleriyle açtıkları sahte internet siteleri ve Facebook profilleri üzerinden 0850 ile başlayan telefon numarasıyla arayarak, dolandıran 5 şüpheli yakalandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka isimleriyle açtıkları sahte internet siteleri ve Facebook profilleri üzerinden vatandaşları 0850 ile başlayan telefonla arayarak dolandırıcılık yapan çetenin peşine düştü. Yapılan takip sonunda şüphelilerin, Adana, Mersin ve Tarsus ilçesinde yaşayan vatandaşların banka hesap numaralarını ele geçirdikleri ve ofis olarak kullandıkları bir evden dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi. Siber Polis, Özel Hareket Şubesi ekipleri desteğiyle eve operasyon düzenledi. F.G., D.Y., İ.K., S.K. ve M.U.'nun gözaltına alındığı evde 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet cep telefonu, 3 adet hafıza kartı, bir adet 'call center' olarak kullanılan mikrofonlu kulaklık ile çok sayıda banka kartı ve SİM kart ele geçirildi.
Şüphelilerden M.U.'nun cezaevi firarisi olduğu ve 13 ayrı suçtan hakkında arama kararı bulunduğu ortaya çıktı. M.U.’nun daha önce Türkiye genelinde 'oltalama' yöntemi ile birçok kişinin hesabındaki parayı, kendi hesabına aktardığı belirlendi. 'Nitelikli dolandırıcılık ile bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla hırsızlık'' iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden yaşı küçük olan 1 kişi ifadesi alındıktan sonra, 2 kişi adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. M.U. ve D.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi ise aranıyor.

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Sahte hesaplarla dolandıran şebekeye darbeSahte hesaplarla dolandıran şebekeye darbe

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