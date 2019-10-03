Sahte heykelleri satamadan yakalandılar

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 2 heykeli, Sümer dönemine aitmiş gibi satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Manavgat'ın dünyaca ünlü turizm merkezi Side'de bazı şüphelilerin tarihi eser satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Araştırmada M.Y. ve H.A. adlı şüphelilerin, tarihi eser satmaya çalıştığı belirlendi. Takibe alınan şüpheliler, durdurulan otomobillerinde yakalandı.

Otomobilde 2 heykel ve 2 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. ve H.A.'nın sahte olduğu belirlenen heykelleri Sümer dönemine aitmiş gibi satmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Bulunan sikkeler ise inceleniyor.

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