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Sahte hocaya kandı hayatının şokunu yaşadı! 'Cinsel ilişkiye girelim, muskanın etkisi artsın' diyerek kandırdı...

12.09.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki restoranda çalışan H.S., oğluyla sorunlar yaşarken; büyü bozduğunu söyleyen bir kişinin tuzağına düştü. Kadını söylemleriyle etkileyen ve kendini hoca olarak tanıtan M.A. bir muska hazırlayacağını söyledi. H.S.'yi "Muskanın etkisinin artması için cinsel ilişkiye girmemiz gerekir" diye kandıran adam, cinsel istismarda bulunduğu kadını dolandırarak ortadan kayboldu.

Sahte hocaya kandı hayatının şokunu yaşadı! 'Cinsel ilişkiye girelim, muskanın etkisi artsın' diyerek kandırdı...

İstanbul'da bir restoranda asgari ücretli olarak çalıştığı öğrenilen H.S. (52); oğlu ile sorunlar yaşadığı dönemde M.A. ile tanıştı. M.A. kendisini ‘hoca’ olarak tanıttı. Oğlunun kendisinden daha fazla uzaklaşmasından endişe eden anne H.S., M.A.'nın söylemlerinden etkilendi.

‘BU BÜYÜYÜ ANCAK BEN BOZARIM’ DEDİ MUSKA VERDİ

Halk TV'de yer alan habere göre; “Oğluna büyü yapılmış. Bu büyüyü ancak ben bozarım” diyen M.A. bir muska hazırlayacağını söyleyerek H.S.’den 20 bin TL aldı. M.A., içinde ne olduğu bilinmeyen bir muskayı H.S.'ye verdi ve parayı aldı.

‘BİRLİKTE OLALIM MUSKANIN ETKİSİ ARTSIN’

H.S.’yi etkisi altına aldığını gören M.A., yeni bir hamlede daha bulundu. M.A., H.S.’ye “Muskanın etkisinin artması için cinsel ilişkiye girmemiz gerekir” dedi. M.A., kadını birlikte olmaya da ikna etti. M.A., H.S. ile birlikte olduktan sonra bu kez “Artık sevgili olduk. Evlenmemiz gerekir” dedi.

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20 BİN TL DAHA ALDI İZİNİ KAYBETTİRDİ

M.A., H.S.’ye “20 bin TL daha verebilirsen iyi olur. Borçlarımı ödeyeyim. Ondan sonra evleniriz” dedi. Algaç bir 20 bin TL daha aldıktan sonra sırra kadem bastı.

‘GECE EVİNDE MUSLUK AÇILACAK’

H.S., dolandırıldığını anlayınca bu kişiye ulaşmaya çalıştı ancak sonuç alamadı. Bu süreçte M.A., farklı bir numaradan H.S.’ye ulaştı. 10 Haziran 2023 günü M.A., mağdur kadına “Sesi duydun mu. Gece evinde musluk açılacak. Öyle bir rüya göreceksin ki, senin işin bitti artık" şeklinde mesaj gönderdi.

CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFLAR ATTI

Mesajın atıldığı numarayı arayan H.S. parasını istedi. M.A., aldığı parayı inkâr ettiği gibi kadını tehdit ederek para istemeye devam etti. Bu süreçte M.A., H.S.’ye cinsel içerikli bir dizi mesaj ve fotoğraf gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar dolandırıcı

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