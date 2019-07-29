Sahte içki bilançosu: 23 ölüm, 100 bin şişe, 39 tutuklu

Elif Yavuz-Özgür KUMANOVALI-İSTANBUL, (DHA)- TEMMUZ ayının başından bu yana Adana, Mersin, Niğde ve Osmaniye’de metil alkol zehirlenmesi sebebiyle 23 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre ise 2019 yılının ilk 6 ayında 17 bin 234 litre kaçak içki, 95 bin 859 adet içki şişesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından yürütülen çalışmalarda 2019 yılının ilk 6 ayında 17 bin 234 litre kaçak içki, 95 bin 859 adet içki şişesi, 4 milyon 683 bin 672 adet etiket ve toplamda 439 bin 912 TAPDK bandrolü ve yabancı bandrol ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda ise 167 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 15’i yabancı uyruklu olmak üzere 39 kişi tutuklandı.

Özellikle yaz aylarında artış gösteren zehirlenmeler, yasal olmayan yöntemlerle üretilen metil alkol içerikli sahte içkiler sebebiyle yaşanıyor. Son zamanlarda metil alkol sebebiyle ölümlerin artması da metil alkolle üretilen sahte içkilerin tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi.