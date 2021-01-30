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Sahte içki bir kişinin daha ölümüne sebep oldu

30.01.2021 14:53 | Son Güncelleme:
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Bursa’da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.Mustafakemalpaşa ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Bursa’da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
Mustafakemalpaşa ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti. Durumtay Mahallesi’ndeki evinde alkol aldıktan sonra rahatsızlanan İ.H.S (51), 112 Acil Servis ambulansıyla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen İ.H.S. kurtarılamadı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda İ.H.S’nin sahte içkiyi Balıkesir’in Susurluk ilçesinde ikamet eden M.S’den (61) aldığını belirledi. M.S’nin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 55 litre sahte içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.S, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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