HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sahte içki faciasında önemli detay: Hazırladığı içki babasını da öldürdü

Sahte içki faciasında önemli detay: Hazırladığı içki babasını da öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 18:38 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de sahte içkiden zehirlenen 11 kişiden 7’si hayatını kaybetti.

Kırıkkale’de sahte içkiden zehirlenen 11 kişiden 7’si hayatını kaybetti. Kendi yaptıkları sahte içkiden zehirlenerek hastanede tedavi gören şüphelilerden birinin babasının da ölümüne neden olduğu öğrenildi.

Kırıkkale’de yüzey temizleyicisi olarak kullanılan dezenfektana etil alkol ile aroma karşımı yaparak üretilen sahte içkiden zehirlenen 11 kişi, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hacı V., Mustafa Ö., Ali B., Yılmaz M., İlyas Y., Cemal D. ve Ünal G. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Babasının ölümüne neden oldu
Görme kaybı yaşayan Ertan Ç. ise taburcu edildi. Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Önder Ö.’nün de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kendi yaptıkları sahte içkiden zehirlenen şüpheli Ö.Ö. ile S.Ü.’nün tedavisi sürüyor. Şüpheli şahıs Ö.Ö. kendi hazırladığı sahte içkiden dolayı babası Mustafa Ö.’nün ölümüne neden oldu. Ö.Ö.’nün çeşitli suçlardan 59 adli kaydı bulunduğu bildirildi.

Sahte içki faciasında geniş çaplı operasyon
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, yapılan operasyonda; S.Ü. ve Ö.Ö.’nün içinde olduğu 71 FA 596 plakalı otomobil durduruldu. Yapılan aramada; 7 adet 0,5 litre pet şişe içerisinde kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içki, 20 mililitrelik cam şişelerdeki 4 adet tam dolu 3 tanesinin ise yarım olduğu görülen alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen aroma ve 5 litrelik pet şişe içerisinde kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içki ele geçirildi.

1 kişi adliyeye sevk edildi
Ekipler kentteki bazı tekel bayilerine yaptığı operasyonda da; 1 adet 5 litre etil alkol, 17 adet 1 litre etil alkol, 2 adet 5 litre pet şişede satışa hazır kaçak viski, 23 adet cinsel içerikli içecek, 9 adet cinsel içerikli macun, 16 adet cinsel içerikli ürün, 18 adet marka cinsel içerikli ürün, 8 adet cinsel içerikli ilaç el konuldu.
Gözaltına alınan tekel bayi işletmecisi Ö.U. ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar' Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar'
İstanbul'da trafik durma noktasındaİstanbul'da trafik durma noktasında
Maske takmayanlara küfür ediyor ama kendisinin de maskesi yok! Maske takmayanlara küfür ediyor ama kendisinin de maskesi yok!
En Çok Okunan Haberler
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor!
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor!
Kocası da onun gibi ünlü! İtirafı olay oldu
Kocası da onun gibi ünlü! İtirafı olay oldu
Ülkede olağanüstü hal ilan edildi!
Ülkede olağanüstü hal ilan edildi!
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
Kırıkkale'de sahte içki 7 kişinin ölümüne yol açtı! Valilik'ten açıklama
Kırıkkale'de sahte içki 7 kişinin ölümüne yol açtı! Valilik'ten açıklama
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Diğer Haberler
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bursa'da sağanak ve dolu yağışı: Araçlar yolda kaldı
Bursa'da sağanak ve dolu yağışı
İstanbul'da trafik yoğunluğu!
İstanbul'da trafik durma noktasında
Doludan korumak için otomobiline Türk bayrağı seren kişi gözaltına alındı
Doludan korumak için otomobiline Türk bayrağı seren kişi gözaltına alındı
Uşak'ta kayboldular! Ekipler, 4 çocuk için seferber oldu
Ekipler seferber oldu! 4 çocuk her yerde aranıyor
Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'dan tüyler ürperten ifade
Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'dan tüyler ürperten ifade
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.