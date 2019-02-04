Sahte içki içtikleri iddia edilen iki kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde evde yaptıkları içkiyi için iki kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet O. ve Oktay H, cumartesi günü evde içki içti. Ahmet O’nun evinde alkollü içecek yapma düzeneği olduğu iddia edilirken, alkol alan iki kişi ertesi gün mide bulantısı ve çeşitli şikayetler ile Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavilerine başlanan iki kişi sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

