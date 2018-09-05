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Sahte içki imalathanesine sera görünümü vermişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 09:44 | Son Güncelleme

Mersin'de düzenlenen sahte içki operasyonunda sera görünümlü bir imalathanede yaklaşık 8 bin litre sahte içki ve alkol ele geçirildi - İmalathane sahibi olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'de sera görünümü kazandırılmış sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda, yaklaşık 8 bin litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte sahte içki imal edip piyasaya süren şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi Limonlu mevkisinde sera görünümü kazandırılmış bir alanda sahte içki imal edildiği bilgisine ulaşan ekipler operasyon düzenledi.

Sera ve yanındaki atıl bir evde yapılan aramada 5 bin 600 litre mayaya yatırılmış incir ve üzüm özlü meyve kokteyli şeklinde alkol, bin 180 litre etil alkol, 930 litre satışa hazır halde sahte rakı ve 350 mililitre anason olmak üzere toplamda 7 bin 710 litre sahte içki ve alkol yapımında kullanılan sıvı ele geçirdi.

Ayrıca aramada, sahte içki imalatında kullanılmak üzere düzenek hale getirilen 8 sanayi tipi tüp, 2 sanayi tipi ocak ve 2'şer damıtma ve kaynatma kazanına da el konuldu.

Olayla ilgili imalathane sahipleri M.G. ile A.B. gözaltına alındı.

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