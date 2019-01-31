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Sahte içki imalathanesine yapılan baskında polise 'kaçak et' sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 10:44 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR, Avcılar ve Büyükçekmece'de yapılan sahte içki operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)- BAŞAKŞEHİR, Avcılar ve Büyükçekmece'de yapılan sahte içki operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda sahte içki yapımında kullanılan malzemeler dışında sağlık raporu ve irsaliyesi olmayan 5 bin 500 kilogram kaçak et ile 49 sucuk, 260 paket kaçak kahve, 9 kilo kaçak çay da ele geçirildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir'de bir evde litrelerce metil alkol olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda metil alkolün Avcılar ve Büyükçekmece'de imalathanelere dağıtılarak buralarda yapılan sahte içkilerin piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine 11 Ocak'ta Başakşehir, Avcılar ve Büyükçekmece'de bulunan adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 1 ton 50 litre metil alkol, 348 sahte içki, sağlık raporu ve irsaliyesi olmayan 5 bin 500 kilogram kaçak et ile 49 sucuk, 260 paket kaçak kahve, 9 kilogram kaçak çay, elektrikli damıtma makinası, 2 tonluk tank ve sahte içki imal etmek için kullanılan malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçakçılık polislerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin içki şişeleri, tank, etiket ve boş kapakları bulması görüntülere yansıdı.

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