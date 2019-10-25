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Sahte içki imalatı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 17:10 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir iş yerinin bodrum katında sahte içki üretimi yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Sahte içki imalatı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir iş yerinin bodrum katında sahte içki üretimi yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Merkezefendi ilçesindeki iş yerinin bodrum katında çeşitli türlerde sahte içki imalatı yapıldığı ve bu içkilerin eğlence mekanlarında satılacağı bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, dün öğlen saatlerinde, iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda bodrum katında sahte içki üreten 3 kişi suçüstü yakalandı. İmalathanede yapılan aramada, sahte olduğu tespit edilen bir bölümü şişelenmiş 142 litre rakı ve 1 litre viski ile 25 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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