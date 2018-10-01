Sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü İyrec Harirçi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, 23 Eylül'den bu yana Hürmüzgan, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Kuzey Horasan, Fars ve Elburz'da toplamda 42 kişinin sahte içkiden öldüğünü, 460 kişinin ise zehirlenme nedeniyle hastanelere kaldırıldığını söyledi.
İranlı Öğrenciler Ajansı'na (ISNA) göre Harirçi, hastanelere kaldırılanlardan 170'inin diyaliz makinesine bağlandığını ve şu ana kadar 16 kişinin sahte içki nedeniyle kör olduğunu aktardı.
31 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan Kuzey Horasan Emniyet Müdürü Ali Rıza Mezahiri, olayla ilgilisi olduğu düşünülen 31 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.
İran Acil Yardım Kurumu Başkan Vekili Pir Hüseyin Kulivend, dün yaptığı açıklamada, ülkedeki 4 eyalette 23 Eylül'den bu yana sahte içkiden dolayı 27 kişinin öldüğünü, 302 kişinin ise zehirlenme nedeniyle tedavi altına alındığını belirtmişti.
Alkol satışı ve tüketiminin Müslüman vatandaşlar için yasak olduğu İran'da, alkollü içecekler kaçak yollarla ülkeye sokulabildiği gibi bazı ev ve merdiven altı atölyelerde de üretiliyor.
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