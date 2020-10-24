Sahte içki ölümleri: Bu yıl 1 milyon litre kaçak içki ele geçirildi

Sahte içkiden dolayı yaşanan ölümlerde son dönemde yaşanan artışa paralel olarak emniyet güçleri de operasyonlarını sıklaştırdı.

Son iki gün içinde Sultangazi, Kütahya, Malatya, Adana, Bursa gibi yerlerde yapılan operasyonlarda sahte içkiler ele geçirildi.

İzmir'de ise sahte içki içtikten sonra fenalaştıkları öne sürülen 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

2 kişinin ölümünün ardından İzmir'de sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.

İçişleri Bakanlığı ise yaptığı son açıklamada bu yıl emniyet ve jandarma ekiplerince 2 bin 430 alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliği operasyonu yapıldığını duyurdu.

Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 547 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı; 1 milyon 20 bin 819 litre sahte içki ele geçirildi.

220 bin 911 şişe sahte ya da kaçak içki ele geçirildi, 142 yasa dışı içki imalathanesi ortaya çıktı.

40 kişi tutuklandı

Son zamanlardaki alkollü içki zehirlenmesine bağlı yaşanan ölüm olaylarıyla ilgili olarak ise yakalanan 100 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

Ölümlere sebep olan sahte içkilerin bir kısmının marketlerde satılan yüzey temizleyicilerinden, bir kısmının da metanol oranı yüksek olan etil alkol etiketli ürünlerden yapıldığı belirlendi.