HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sahte içki ölümleri: Bu yıl 1 milyon litre kaçak içki ele geçirildi

Sahte içki ölümleri: Bu yıl 1 milyon litre kaçak içki ele geçirildi

24.10.2020 20:31 | Son Güncelleme

Sahte içkiden dolayı yaşanan ölümlerde son dönemde yaşanan artışa paralel olarak emniyet güçleri de operasyonlarını sıklaştırdı.

Sahte içki ölümleri: Bu yıl 1 milyon litre kaçak içki ele geçirildi

Sahte içkiden dolayı yaşanan ölümlerde son dönemde yaşanan artışa paralel olarak emniyet güçleri de operasyonlarını sıklaştırdı.

Son iki gün içinde Sultangazi, Kütahya, Malatya, Adana, Bursa gibi yerlerde yapılan operasyonlarda sahte içkiler ele geçirildi.

İzmir'de ise sahte içki içtikten sonra fenalaştıkları öne sürülen 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

2 kişinin ölümünün ardından İzmir'de sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.

İçişleri Bakanlığı ise yaptığı son açıklamada bu yıl emniyet ve jandarma ekiplerince 2 bin 430 alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliği operasyonu yapıldığını duyurdu.

Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 547 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı; 1 milyon 20 bin 819 litre sahte içki ele geçirildi.

220 bin 911 şişe sahte ya da kaçak içki ele geçirildi, 142 yasa dışı içki imalathanesi ortaya çıktı.

40 kişi tutuklandı

Son zamanlardaki alkollü içki zehirlenmesine bağlı yaşanan ölüm olaylarıyla ilgili olarak ise yakalanan 100 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

Ölümlere sebep olan sahte içkilerin bir kısmının marketlerde satılan yüzey temizleyicilerinden, bir kısmının da metanol oranı yüksek olan etil alkol etiketli ürünlerden yapıldığı belirlendi.

Emniyet ve jandarma ekipleri, alkollü içki zehirlenmesi vakalarının ilk görüldüğü 5-23 Ekim tarihleri arasındaki operasyonlarda 161 bin 62 litre sahte ya da kaçak içki ele geçirdi.

Türkiye'de son yıllarda evde hobi ve kişisel kullanım amaçlı alkollü içki üretiminde artış olduğu ve buna bağlı olarak da kaçakçılığın arttığı biliniyor.

PARTNERErmenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis ettiErmenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti
Rus turist, otostop çekerek bindiği araçta hayatını kaybettiRus turist, otostop çekerek bindiği araçta hayatını kaybetti
2020 sağlık ocağı çalışma saatleri!2020 sağlık ocağı çalışma saatleri!
En Çok Okunan Haberler
Onlarca kadını taciz etmekten suçlanıyor! Görüntüsü ilk kez ortaya çıktı
Onlarca kadını taciz etmekten suçlanıyor! Görüntüsü ilk kez ortaya çıktı
Yıllardır ekrana çıkmıyor! Görenler tanıyamadı
Yıllardır ekrana çıkmıyor! Görenler tanıyamadı
Villası satışa çıktı! Bir de evin içini görün
Villası satışa çıktı! Bir de evin içini görün
Yüzüne tüküren kadını otobüsten fırlattı
Yüzüne tüküren kadını otobüsten fırlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var
İstanbul'da rezidansta silahlı saldırı! Yaralılar var
İstanbul'da rezidansta silahlı saldırı! Yaralılar var
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
Markette paraları sayarken yakalandı
Markette paraları sayarken yakalandı
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Diğer Haberler
MSB: Anadolu Vaşağı tatbikatı başarıyla tamamlandı
MSB: Anadolu Vaşağı tatbikatı başarıyla tamamlandı
Antalya'da Rus turist, otostop çekerek bindiği otomobil kaza yapınca öldü
Rus turist, otostop çekerek bindiği araçta hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesini ziyaret etti
45 günde inşa edilmişti! Fahrettin Koca yerinde inceledi
Adıyaman'da düğünde sahte altını gerçek altınla değiştiren şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da düğünde sahte altını gerçek altınla değiştiren şüpheli tutuklandı
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 24 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 24 Ekim koronavirüs tablosu
Öztrak açıkladı! CHP'nin hazırladığı kitapçığa yasak getirildi
Öztrak açıkladı! CHP'nin hazırladığı kitapçığa yasak getirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.