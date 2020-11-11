HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sahte içki ölümleri: Bu yıl 1 milyon litre kaçak içki ele geçirildi

Sahte içki ölümleri: Bu yıl 1 milyon litre kaçak içki ele geçirildi

11.11.2020 15:51 | Son Güncelleme

Sahte içkiden dolayı yaşanan ölümlerde son dönemde yaşanan artışa paralel olarak emniyet güçleri de operasyonlarını sıklaştırdı.

Sahte içki ölümleri: Bu yıl 1 milyon litre kaçak içki ele geçirildi

Sahte içkiden dolayı yaşanan ölümlerde son dönemde yaşanan artışa paralel olarak emniyet güçleri de operasyonlarını sıklaştırdı.

Son iki gün içinde Sultangazi, Kütahya, Malatya, Adana, Bursa gibi yerlerde yapılan operasyonlarda sahte içkiler ele geçirildi.

İzmir'de ise sahte içki içtikten sonra fenalaştıkları öne sürülen 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

2 kişinin ölümünün ardından İzmir'de sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.

İçişleri Bakanlığı ise yaptığı son açıklamada bu yıl emniyet ve jandarma ekiplerince 2 bin 430 alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliği operasyonu yapıldığını duyurdu.

Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 547 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı; 1 milyon 20 bin 819 litre sahte içki ele geçirildi.

220 bin 911 şişe sahte ya da kaçak içki ele geçirildi, 142 yasa dışı içki imalathanesi ortaya çıktı.

40 kişi tutuklandı

Son zamanlardaki alkollü içki zehirlenmesine bağlı yaşanan ölüm olaylarıyla ilgili olarak ise yakalanan 100 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

Ölümlere sebep olan sahte içkilerin bir kısmının marketlerde satılan yüzey temizleyicilerinden, bir kısmının da metanol oranı yüksek olan etil alkol etiketli ürünlerden yapıldığı belirlendi.

Emniyet ve jandarma ekipleri, alkollü içki zehirlenmesi vakalarının ilk görüldüğü 5-23 Ekim tarihleri arasındaki operasyonlarda 161 bin 62 litre sahte ya da kaçak içki ele geçirdi.

Türkiye'de son yıllarda evde hobi ve kişisel kullanım amaçlı alkollü içki üretiminde artış olduğu ve buna bağlı olarak da kaçakçılığın arttığı biliniyor.

Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı
Cinsel ilişkide zamanlama bebeğin cinsiyetini etkiler mi?Cinsel ilişkide zamanlama bebeğin cinsiyetini etkiler mi?
78 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!78 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Selçuk duyurdu: 16 Kasım'da başlıyor
Bakan Selçuk duyurdu: 16 Kasım'da başlıyor
Kuşadası'nda deprem!
Kuşadası'nda deprem!
BDDK'dan yeni hamle
BDDK'dan yeni hamle
Takipçisiyle diyaloğu olay oldu! 'Sayende dayak yemekten kurtulacağım'
Takipçisiyle diyaloğu olay oldu! 'Sayende dayak yemekten kurtulacağım'
Dünyayı krizden kurtaracak Türk çift
Dünyayı krizden kurtaracak Türk çift
Otobüste rezalet! Kadınlara bakarak kendisini tatmin etti...
Otobüste rezalet! Kadınlara bakarak kendisini tatmin etti...
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Viral enfeksiyon nedir?
Viral ile bakteriyel enfeksiyon arasındaki farklar nelerdir?
Cinsel ilişkide zamanlama bebeğin cinsiyetini etkiler mi?
Cinsel ilişkide zamanlama bebeğin cinsiyetini etkiler mi?
Yağ bezesi nedir? Yağ bezesi nasıl geçer?
Yağ bezeleri nasıl geçer?
Parası olduğu halde doktor bulamadı! 'Masada kalırsın' denilince 25 kilo verdi
'Masada kalırsın' denilince 25 kilo verdi
Zakkumun Özellikleri Nelerdir? Nasıl Kullanılır?
Zakkumun Özellikleri Nelerdir? Nasıl Kullanılır?
Zatürre neden olur ve nasıl geçer? Zatürre belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Zatürre bulaşıcı mıdır?
Zatürrenin belirtileri nelerdir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.