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Sahte içki ölümlerinin şüphelisi 20 kişi adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 14:57 | Son Güncelleme

İzmir’de son günlerde 18 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki şüphelisi 20 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.İzmir’de 18 kişinin hayatına mal olan sahte içki üreten, ham madde temin eden kişilere yönelik İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu kentte 32 adrese baskın düzenlendi.

İzmir’de son günlerde 18 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki şüphelisi 20 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İzmir’de 18 kişinin hayatına mal olan sahte içki üreten, ham madde temin eden kişilere yönelik İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu kentte 32 adrese baskın düzenlendi. Bu adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 16 ton sahte etil alkol ile 240 litre sahte içki ele geçirildi.
Kentte görülen sahte içki vakalarından yola çıkan ekipler, 150 kişinin ifadesini aldı. Bu ifadelerden yola çıkarak gözaltına alınan 20 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
Dosya kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen, 2’si sahte etil alkol dağıtıcısı olduğu tespit edilen 4 kişi de tutuklandı.

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