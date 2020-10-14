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Sahte içki operasyonlarında 3 kişi daha adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 14:02 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün sahte içki sebebiyle yaşanan ölümlerle ilgili çalışmaları sürerken Kartal’daki operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte içki sebebiyle yaşanan ölümlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün sahte içki sebebiyle yaşanan ölümlerle ilgili çalışmaları sürerken Kartal’daki operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte içki sebebiyle yaşanan ölümlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Titizlikle sürdürülen çalışmalar kapsamında şüpheliler de gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda Kartal’da gerçekleşen operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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