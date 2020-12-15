Sahte içki operasyonuna 8 tutuklama

Amasya’nın Merzifon ilçesinde sahte içki imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Samsun’un Havza ilçesi ve Merzifon’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, il dışından getirdikleri sahte içkileri yılbaşı öncesi vatandaşlara satan 11 kişi yakalanmıştı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda yılbaşı öncesi piyasaya sürülecek 345 şişe sahte içkiye el konulmuştu.

Sahte içki imal ve ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 11 şahıstan 3’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılarak, gözaltındaki sekiz şahıs ise Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı’na çıkarılmıştı.

Sahte içki imal ve ticareti suçundan Ersin D., Samet K., Deniz A., Vahit Ç., Vahittin G., Uğur Ç., Cihat Ş. ve Erdal E. isimli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

