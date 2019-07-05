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Sahte içki operasyonunda silah ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 16:34 | Son Güncelleme

Eskişehir'de polis ekiplerince iş yerine düzenlenen operasyonda sahte içkilerin yanı sıra kalaşnikof, pompalı tüfek ve tabanca bulundu - 5 şüpheli gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince sahte içki ve silahların ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda kalaşnikof, pompalı tüfek, tabanca, 4 şarjör, 65 fişek ile 33 şişe sahte içki bulundu.

Zanlılardan ikisi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, E.A, O.A. ve A.I'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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