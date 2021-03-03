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Sahte içki operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

03.03.2021 20:05 | Son Güncelleme:
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Sahte içki operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde sahte içki üretildiği şüphesiyle jandarma ekipleri tarafından 3 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 585 litre sahte içki ile tarihi eser olduğu değerlendirilen sütun başlığı ele geçirildi.Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Medar Mahallesi’nde sahte içki üretildiği ve tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde sahte içki üretildiği şüphesiyle jandarma ekipleri tarafından 3 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 585 litre sahte içki ile tarihi eser olduğu değerlendirilen sütun başlığı ele geçirildi.
Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Medar Mahallesi’nde sahte içki üretildiği ve tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. E.T., Ş.D. ve A.D. olmak üzere 3 kişinin evinde yapılan aramalarda 585 litre sahte şarap, 1 adet 70 cc sahte rakı, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet 50’ye 60 santimetre ebatlarında tarihi eser olduğu değerlendirilen sütun başlığı ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken şüpheliler karakoldaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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