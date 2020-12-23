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Sahte içki operasyonunda yakalanan şahıs serbest

23.12.2020 18:21 | Son Güncelleme:
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Amasya’nın Merzifon ilçesinde sahte içki imal ve ticaretinden mahkemeye çıkarılan şahıs serbest bırakıldı.Amasya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen sahte içki operasyonlarında yakalanan zanlılardan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde sahte içki imal ve ticaretinden mahkemeye çıkarılan şahıs serbest bırakıldı.

Amasya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen sahte içki operasyonlarında yakalanan zanlılardan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Aynı operasyonların devamında Merzifon’da bir bağ evine düzenlenen operasyonda da daha önce yakalanan sahte içkilerin devamı olan 45 şişe daha sahte içki ele geçirilerek, bağ evi sahibi Hakkı Ç. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen Hakkı Ç., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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