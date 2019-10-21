Sahte içki üretimi ve satışına 2 gözaltı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde bir büfede sahte içki ve etil alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Sahte içki imalatı ve satışı yapan büfede olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahte içki imalatı ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine Soğuksu Mahallesi'ndeki bir büfeye bu sabah operasyon düzenledi. Yapılan baskında 5 litrelik şişede sahte viski, 8 şişe bandrolsüz sahte viski, 1 litrelik 1993 şişe etil alkol ve 3 ayrı 5 litrelik bidonda etil alkol, 348 sahte rakı, votka ve viski yapımında kullanılan kit, 301 cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyonda kaçak alkol satışı ve imalatı yaptıkları iddiasıyla E.Ö. (37) ve C.Ö. (32) gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, zanlıların sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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