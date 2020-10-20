Sahte içki uyarısı: Bir çay kaşığı içilmesi bile ciddi zehirlenmeye neden olabilir

Sahte içki zehirlenme sine bağlı olarak Türkiye’de yaşanan ölümler büyük endişe meydana getirdi. Uzmanlar, sahte içki yapımında kullanılan metil alkol, ispirto, anti-freeze sıvıları, fotokopi sıvıları, çözücüler, boya çıkarıcılar, vernik, otomobil cam temizleyicileri, maket uçak yakıtları ve karbüratör temizleyicileri gibi maddelerin hayati fonksiyonları altüst ettiğini belirtiyor. Metil alkol ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi İç hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu, “Metil alkol renksiz, uçucu bir sıvıdır. Aslında sanayide kullanılan kimyasal bir madde. Kendine has bir kokusu vardır ama dışarıdan bakmakla ayırt edilemez. Bir çay kaşığı içilmesi bile ciddi zehirlenmeye neden olabilir” ifadelerini kullandı.

Tedavi yöntemleri ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu, “Tedavi destekleyici önlemler ön plandadır. Serum verilir. B1 ve B6 vitamini verilir. Vücut asid yükü artmıştır bu nedenle asidozu düzeltici tedavi yapılır. Metanolün toksik metabolitinin oluşumunu engellemek amacıyla Fomepizol ya da Etanol ile önleyici tedavi yapılır. Diyaliz yapılır. Alımdan hemen sonra mide yıkama yapılırsa yararlı ve aktif kömür tedavisi yararsızdır. Çok erken fark edilip dinamik bir yaklaşım yapmak gerekir yoksa hasta kaybedilir” açıklamasında bulundu.

"ALKOLÜN TEHLİKELİ SONUÇLARI GÖZ ARDI EDİLİYOR"

Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Oya Mortan Sevi ise alkol kullanımının psikolojik etkileri üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Alkole hayatında önemli bir rol veren bireylerin, bir kez daha ona ulaşabilmek için fiziksel sağlıklarını büyük bir riske atabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Oya Mortan Sevi, “Hep birlikte çok zor bir dönemden geçiyoruz. Üstelik bu zor dönemin meydana getirdiği stres düzeyi ve bu yükü kaldırabilme gücü herkes için aynı değil. Şimdiye kadar yaşadığımız başka zorluklarda olduğu gibi bu durumu katlanılabilir kılmak adına hepimizin uyguladığı kendine özgü baş etme yöntemleri mevcut. Bu kullandığımız yöntemlerin bazıları işlevsel iken, yani bize ya da başkasına zarar vermeden sorun çözmemize yardımcı olup zamanı üretken geçirmemize, keyif almamıza, dinlenmemize kalıcı bir etki eden türde iken, kimi yöntemler ise sadece düşünmemeyi, unutmayı, ertelemeyi mümkün kılar, yani kalıcı bir çözüm sunmaz. Hatta bazı durumlarda o an için işimize yaradığını düşündüğümüz kimi yöntemler, fiziksel ve ruhsal sağlığımızı tehdit bile edebilir. Aslında hepimiz bir baş etme yöntemine başvururken haz-zarar dengesine göre hareket ederiz. Çünkü olumsuz duygu ve yaşantıların ortaya çıkma ihtimalini en aza indirgemeyi isteriz. Bunun için de daha fazla ödül hissini oluşturan eylem ya da etkileşimlere ihtiyaç duyarız. Alkol, yoğun miktarda ödül hissi yani çok fazla haz oluşturan, bu nedenle bağımlılık yapma potansiyeli yüksek olan bir kimyasal maddedir. Alkol gibi bağımlılık yapabilen kimyasal maddelerin getireceği haz zarardan çok daha fazla olarak algılanır ve olumsuz, hatta tehlikeli sonuçları göz ardı edilir. Dahası alkole hayatında önemli bir rol veren birey, bir kez daha ona ulaşabilmek için fiziksel sağlığını büyük bir riske atabilir” ifadelerini kullandı.