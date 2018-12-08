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Sahte içki yapamadan yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 17:59 | Son Güncelleme

KARABÜK'te polisin operasyonu ile 2 bin 512 adet 1'er litrelik etil alkol, 293 adet viski yapımında kullanılan meşe sıvısı ve 411 adet rakı yapımında kullanılan anason kitleri ele geçirilirken, K.S.

Sahte içki yapamadan yakalandılar

KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te polisin operasyonu ile 2 bin 512 adet 1'er litrelik etil alkol, 293 adet viski yapımında kullanılan meşe sıvısı ve 411 adet rakı yapımında kullanılan anason kitleri ele geçirilirken, K.S. ve TIR sürücüsü gözaltına alındı.
Karabük Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.S.'nin İzmir'den TIR'la yüklü miktarda etil alkol getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polisin takibi sonucu K.S.'ye ait depo ve İzmir'den gelen TIR'da yapılan aramada 2 bin 512 adet 1'er litrelik etil alkol, 293 adet viski üretiminde kullanılan meşe sıvısı, 411 adet rakı üretiminde kullanılan anason kitleri ele geçirildi. Polis, 41 yaşındaki K.S. ve TIR sürücüsü 40 yaşındaki H.Ö.'yü gözaltına aldı. 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi.
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Sahte içki yapamadan yakalandılarSahte içki yapamadan yakalandılar

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