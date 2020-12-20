Sahte içki yapımında kullanılan 180 litre etil alkol ele geçirildi

Adana’da sahte içki yapımında kullanılan 180 litre etil alkol ve 206 şişe sahte içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 3 ayrı adreste sahte içki yapıldığı ve kaçakçılık olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskında polis sahte içki yapımında kullanılan 180 litre etil alkol, 206 şişe sahte içki ve 566 paket kaçak sigara ile 155 litre sahte içki ele geçirdi. Polis olaylarla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı.

