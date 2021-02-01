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  4. Sahte içki zanlıları “Tükeniyoruz ama geleceğiz” diye yazıp kaçtı

Sahte içki zanlıları “Tükeniyoruz ama geleceğiz” diye yazıp kaçtı

01.02.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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Adana’da polis bir imalathaneye yaptığı baskında 3 ton sahte içki ele geçirirken, kaçan zanlıların duvara, “Tükeniyoruz ama geleceğiz” yazması dikkat çekti.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği yaptığı çalışmalarda atıl durumda olan tarihi Cumhuriyet Fabrikası’nın iki deposunun kiralanarak sahte içki imalathanesine çevrildiğini belirledi.Polis yaptığı baskında iki sahte içki imalathanesi ortaya çıkarırken, 3 ton sahte içki 20 litre de kaçak etil alkol ele geçirdi.

Adana’da polis bir imalathaneye yaptığı baskında 3 ton sahte içki ele geçirirken, kaçan zanlıların duvara, “Tükeniyoruz ama geleceğiz” yazması dikkat çekti.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği yaptığı çalışmalarda atıl durumda olan tarihi Cumhuriyet Fabrikası’nın iki deposunun kiralanarak sahte içki imalathanesine çevrildiğini belirledi.
Polis yaptığı baskında iki sahte içki imalathanesi ortaya çıkarırken, 3 ton sahte içki 20 litre de kaçak etil alkol ele geçirdi. Polis, imalathanenin ikisinde de bidonlar içinde içkiye dönüştürülmek üzere su içiresinde üzümler olduğunu, ocak ve damıtma sisteminin kurulduğunu belirledi. Polis malzemelere el koyarken olayla ilgili S.M.T. ile İ.S.’yi gözaltına aldı. Polis bir zanlının ise kaçtığını belirledi. Kaçan zanlının ise imalathanenin duvarına "Tükeniyoruz ama geleceğiz" yazması dikkat çekti.
Sahte içkiler olay yerinde imha edildi.

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