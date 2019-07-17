HABER

Sahte içki zehirlenmesinden Adana'da 9 kişi öldü

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.07.2019 21:41 | Son Güncelleme

ADANA İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son dönemde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 70 kişinin il genelinde hastanelere başvurduğu ve tedavi altına alınan bu kişilerden 9'unun hayatını kaybettiğini bildirdi.

ADANA, (DHA) - ADANA İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son dönemde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 70 kişinin il genelinde hastanelere başvurduğu ve tedavi altına alınan bu kişilerden 9'unun hayatını kaybettiğini bildirdi.
Adana'da yakın zamanda alkol zehirlenmesi nedeniyle 70 kişi hastanelere başvurdu. Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada hastanelere başvuran 70 kişiden 31'nin, yapılan tıbbi müdaheleler sonucu taburcu edildiğinin belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"30 vakanın tedavisi devam etmekte olup 9 vaka da yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Şikâyetleri nedeniyle başvuran vatandaşlarımızın, genellikle sahte içki tabir edilen, ruhsatsız olarak merdiven altı koşullarda üretilen metil alkol kullanımı sonrası ortaya çıkan rahatsızlıklarının kısa sürede kalıcı körlük ve ölümle sonuçlandığı bilinmelidir. Vatandaşlarımızın sahte alkollü içki konusunda gereken dikkati göstermeleri, sahte içkinin her türlü üretimine, kullanımına yönelik faaliyetlerin içinde bulunmamaları, kendi sağlıkları ve toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir."

Osmanlı'nın en iyileri burada yetişti! 565 yıldır tüm ihtişamıyla ayaktaOsmanlı'nın en iyileri burada yetişti! 565 yıldır tüm ihtişamıyla ayakta
Angela Merkel 65'inci yaşına girdi: Sağlığı ile ilgili spekülasyonlar sürüyorAngela Merkel 65'inci yaşına girdi: Sağlığı ile ilgili spekülasyonlar sürüyor
Çocuğunuzun kulakları psikolojisini bozmasınÇocuğunuzun kulakları psikolojisini bozmasın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü! Suç makinesi çıktı!

Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü! Suç makinesi çıktı!

TBMM'deki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi!

TBMM'deki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi!

Annesiyle paylaşımı olay oldu

Annesiyle paylaşımı olay oldu

Erbil'de silahlı saldırı! Türk diplomat şehit edildi

Erbil'de silahlı saldırı! Türk diplomat şehit edildi

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar!

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.