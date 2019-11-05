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Sahte içkiciler, kimyasal maddeyi arıtmak için tesis kurmuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 13:49 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki bir depoda, sahte içki yapımını önlemek için etil alkole katılan 'denatonyum benzoat' adlı kimyasal maddeyi arıtmak amacıyla tesis kurulduğu ortaya çıktı.

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesindeki bir depoda, sahte içki yapımını önlemek için etil alkole katılan 'denatonyum benzoat' adlı kimyasal maddeyi arıtmak amacıyla tesis kurulduğu ortaya çıktı. Jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, tesisteki malzemelere el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkole karşı yürüttüğü çalışma kapsamında bu sabah operasyon düzenledi. Yedi Eylül Mahallesi'ndeki depoya baskın yapan ekipler, S.E. ile Türkmenistan uyruklu N.N. adlı 2 kişiyi gözaltına aldı. Tesiste yapılan kontrolde ise etil alkolle üretimi yapılan sahte içkilerin önüne geçmek için alkole katılan 'denatonyum benzoat' adlı kimyasal maddeyi arıtmak amacıyla kurulan cihaz ele geçirildi.
Operasyonda, piyasa değeri 400 bin lira olan 2 ayrı distilasyon ve damıtma cihazı, 18 bin litre etil alkol, 40 bin içki etiketi ve 1 ambalajlama makinesi ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınan 2 zanlı jandarma karakoluna götürüldü. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Öte yandan ele geçirilen 18 bin litre etil alkolden 100 bin şişe içki üretimi yapılabileceği vurgulandı.

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